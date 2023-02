Susana Peralta é a nova conselheira no CES proposta por Francisco Assis

O presidente do CES participa na Convenção Cidadã sobre legalização da eutanásia, em França, a convite do seu homólogo francês.

A economista, professora universitária e colunista do PÚBLICO Susana Peralta vai integrar o plenário do Conselho Económico e Social (CES), a convite do presidente desta instituição, Francisco Assis, soube o PÚBLICO. Susana Peralta substitui Francisca Guedes de Oliveira, recém-nomeada administradora do Banco de Portugal.