Só três partidos ganharam as europeias quando estavam no Governo?

A frase

“Só por três vezes um partido que estava no Governo ganhou as eleições europeias”, António Costa, primeiro-ministro

O contexto

Durante a mais recente entrevista à RTP3, o primeiro-ministro usou uns minutos de uma resposta para afirmar que o seu Governo tem encontrado "mais dificuldades", como a pandemia ou a guerra, a cada ano que passa, mas nem por isso se sente desgastado. "Sinto-me bem. O meu médico também diz que estou bem." Mais à frente, reagindo a um comentário do jornalista António José Teixeira sobre os avisos de Marcelo Rebelo de Sousa, Costa lançou: "Tenho ouvido essa conversa sobre as europeias. Sabe que só por três vezes um partido que estava no Governo ganhou as eleições europeias?" O Presidente da República já defendeu que a "maioria absoluta não é um escudo protector" e que o ciclo eleitoral pode ser antecipado, "se 2023 for um ano perdido". Já depois da entrevista, lembrou o fim da segunda maioria absoluta de Cavaco Silva: “Essa maioria foi-se esvaziando, enfrentou eleições europeias (...), perdeu, não houve dissolução do Parlamento, a maioria formalmente continuou de pé, mas estava morta", disse. “O que nós queremos é uma maioria absoluta que não seja dessas”, acrescentou.

Os factos

Uma análise dos resultados eleitorais mostra que as eleições para o Parlamento Europeu foram ganhas pelos partidos do Governo em apenas três ocasiões: 1989, 1999 e 2019. Em 18 de Junho de 1989, Cavaco Silva estreou-se como primeiro-ministro vencedor das europeias: o PSD obteve 32,75% dos votos e elegeu nove eurodeputados, com uma lista encabeçada por António Capucho. Dez anos depois, no dia 13 de Junho de 1999, foi a vez de os socialistas, então liderados pelo então primeiro-ministro António Guterres, vencerem o acto eleitoral com 43,07% (12 deputados) — o cabeça de lista era Mário Soares. E vinte anos depois, a 26 de Maio de 2019, foi a vez de António Costa, no papel de líder do executivo, levar o PS à vitória nas europeias: 33,4% dos votos (9 deputados). Pedro Marques encabeçou a lista vencedora.

Em resumo

A afirmação de António Costa é verdadeira. Só por três vezes, os partidos que estavam no Governo conseguiram vencer as europeias.