Não matem os exames nacionais

É evidente que os exames nacionais refletem as desigualdades do sistema de ensino. Só que essa é uma excelente razão para os mantermos e não para os abandonarmos.

Antes da pandemia, o diploma do ensino secundário (exceto no ensino profissional e no ensino artístico) passava pela “realização de exames finais nacionais às disciplinas sujeitas a avaliação externa” (decreto-lei n.º 55/2018). Traduzindo por miúdos: era necessária uma nota mínima de 8 valores nos exames nacionais das disciplinas “sujeitas a avaliação externa”, que são pelo menos quatro para cada área de estudos.