Oito mortos e dois desaparecidos em resgate de migrantes no Mediterrâneo

Autoridades italianas escoltaram quatro embarcações com mais de 200 pessoas em direcção à ilha de Lampedusa. Numa delas foram encontrados oito corpos e duas pessoas estão desaparecidas.

A guarda costeira italiana encontrou oito pessoas mortas numa embarcação que transportava quatro dezenas de migrantes ao largo da ilha de Lampedusa, no sul do país. Pelo menos duas pessoas estão desaparecidas.

Segundo a agência italiana ANSA, as autoridades do país escoltaram outras três embarcações para Lampedusa, um dos pontos preferenciais de entrada para milhares de pessoas que tentam chegar à Europa, a maioria em fuga da pobreza, perseguição política e guerras. Ao todo, 156 pessoas seguiam a bordo das três embarcações.

Itália tem enfrentado, no último ano, uma nova subida no número de migrantes que partem do Norte de África.

Em todo o ano de 2022, 105.140 migrantes chegaram a Itália através do Mediterrâneo, em comparação com 67.477 em 2021 e 34.154 em 2020. A diferença pode ser explicada, em parte, pelo abrandamento nas políticas de contenção da pandemia de covid-19.

Os números recolhidos pelas Nações Unidas indicam que quase 1400 pessoas morreram em 2022 ao tentarem atravessar a zona central do Mediterrâneo para chegarem à Europa.