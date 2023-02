Defesa da democracia precisa de leis internacionais, diz líder do Supremo brasileiro

O juiz Alexandre de Moraes, presidente do Supremo Tribunal do Brasil, defendeu esta sexta-feira a necessidade de criar uma legislação internacional que permita defender a democracia de “eventos populistas” e “ataques internos” antidemocráticos que a ponham em causa, como o que aconteceu no Brasil a 8 de Janeiro.

Uma acção de “fortalecimento para o futuro” não pode ser feita apenas na ordem interna de cada país, sublinhou. “Precisamos de analisar de forma, diria, rápida e eficiente uma legislação internacional de defesa da democracia, de defesa do Estado de direito, de defesa das instituições”, disse o presidente do Supremo, numa intervenção por vídeo na conferência da Lide Brasil em Lisboa.

Moraes considera que se trata de “uma das questões mais importantes” para a saúde das democracias liberais neste momento. “Nós estamos num impasse, e quando digo nós, não é só o Brasil, gastando muito mais energia para defender algo que todos entendiam como consolidadas, as instituições democráticas, do que para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento educacional.”

“A energia do legislativo e do poder judicial, principalmente, acabam por ser utilizadas para conter os arroubos ditatoriais, em vários locais do mundo, do poder executivo, ou de políticos populistas no poder executivo”, explicou o juiz brasileiro.

Para o presidente do Supremo brasileiro, estamos perante uma “perda de energia institucional, económica, social que demorará décadas para solucionar” se não for feita nada no imediato para conter esses “arroubos ditatoriais”.

Recorrendo ao exemplo brasileiro, Alexandre de Moraes refere que o aconteceu foi uma “captura” das instituições democráticas por dentro para conseguir corroer o edifício da democracia.

Com base em estudos, “lamentavelmente eficientes, da extrema-direita norte-americana” sobre o uso das redes sociais na Primavera Árabe, percebeu-se que as mesmas poderiam ser usadas como “instrumento que poderia ser utilizado” para “uma verdadeira lavagem cerebral de determinados segmentos da sociedade.