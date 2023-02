Taiwan: a guerra inevitável?

Com a diplomacia novamente suspensa, as relações entre EUA e China manter-se-ão agitadas, e a palavra “guerra” será pronunciada com mais frequência.

O balão que a China garante destinar-se à investigação meteorológica e que o capricho do vento fez entrar, involuntariamente, no espaço aéreo dos EUA não sobrevoou os céus do Montana por um erro inocente. O facto de naquele estado se situar um dos comandos do arsenal de mísseis balísticos intercontinentais dos EUA é razão suficientemente plausível para levar os norte-americanos a pensar que se trata de um meio de espionagem a alta altitude.