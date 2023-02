Vem aí a guerra EUA-China? O risco da profecia auto-realizável

1. No último ano, os horrores de uma guerra de grande dimensão voltaram à Europa com a invasão da Ucrânia pela Rússia em flagrante violação do Direito Internacional. É um conflito militar que não tem, nesta altura, com um ano praticamente volvido, qualquer fim à vista. Envolve já imenso armamento convencional, nalguns casos bastante sofisticado e sempre em crescendo, o que aumenta o potencial destrutivo da guerra.