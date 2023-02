O desmantelamento do Casal Ventoso “não foi perfeito”, mas abriu portas a uma cidade “mais segura”

Foram criadas equipas de rua e carrinhas da metadona. O fim do do Casal Ventoso, onde a droga imperava — e ainda impera —, “não foi perfeito”, mas iniciou respostas a pessoas com dependências.

Era uma manhã muito fria de Fevereiro de 1998. Sem grandes anúncios, a Câmara de Lisboa iniciou uma operação para destruir as tendas e barracas onde viviam muitos de que fizeram do Casal Ventoso casa por causa da droga. Avisavam as pessoas, retiravam os seus pertences, as máquinas vinham e mandavam tudo abaixo. “A Avenida de Ceuta foi cortada. Foi mesmo uma intervenção à grande”, recorda Elsa Belo, coordenadora técnica da Ares do Pinhal, uma IPSS que trabalha na área das dependências.