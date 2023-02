Moradores de Campolide querem alterar traçado do túnel do plano de drenagem

Proprietários de condomínio com mais de meio milhar de pessoas temem graves danos estruturais, devido a instabilidade geológica. Ausência de alternativas poderá motivar providência cautelar.

Os moradores do condomínio Nova Campolide, situado naquela freguesia, querem alterar o traçado do túnel de drenagem Monsanto-Santa Apolónia (TDMSA) por temerem que a construção subterrânea, cujo projecto prevê a passagem sob aquele grande bloco habitacional, ponha em risco a segurança estrutural do mesmo. E possa assim provocar danos estruturais muito graves e elevados prejuízos, bem como comprometa a segurança de quem ali vive.