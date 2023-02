Entre o “absurdo” de criminalizar e a regulação dos mercados: que caminho para as drogas?

Jorge Quintas conheceu as costuras de uma prisão quando o consumo de drogas era considerado um crime. Nos anos 90, a trabalhar como técnico no estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, testemunhou a “entrada maciça” de jovens a quem a liberdade dificilmente seria roubada por outros motivos. Por essa altura, quase metade da população prisional portuguesa respondia por crimes relacionados com drogas – embora, para muitos deles, a solução não estivesse na prisão, defende: “É absurdo colocar sob a alçada criminal muitas destas pessoas. Não se resolvem assuntos sociais com a criminalização.”