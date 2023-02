Jovem que invadiu Castelo de Windsor para matar Isabel II declarou-se culpado

O incidente aconteceu no dia de Natal, em 2021, quando Chail tentou invadir a propriedade da monarca. A sentença deverá ser lida a 31 de Março em Old Bailey, Londres.

No dia de Natal, em 2021, um jovem tentou invadir o Castelo de Windsor, armado com uma besta e anunciou: “Estou aqui para matar a rainha.” Foi preso e, nesta sexta-feira, declarou-se culpado, segundo a Lei de Traição de 1842, no tribunal em Londres, por ter ameaçado atentar contra a vida de Isabel II.

Com apenas 21 anos, Jaswant Singh Chail admitiu as acusações que enfrentava no Tribunal Criminal Central de Londres, conhecido como Old Bailey. Tinha sido preso depois de, às 8h da manhã de Natal, ter sido apanhado a tentar invadir a propriedade do Castelo de Windsor.

Nessa manhã, Isabel II — que morreu a 8 de Setembro de 2022, aos 96 anos — estava no castelo, bem como o filho mais velho, agora Carlos III, e outros membros da família real.

“Chail entrou nas áreas protegidas dentro do Castelo de Windsor e fez ameaças de que iria matar a antiga majestade, a rainha Isabel II. Felizmente, os agentes policiais intervieram e ninguém se magoou”, lembrou Nick Price, responsável pelos Serviços contra o Crime e Terrorismo da Coroa. E acrescentou: “Isto foi um incidente sério, mas felizmente raro.”

Foto O castelo de Windsor no funeral de Isabel II Reuters/PAUL CHILDS

De acordo com os procuradores, o jovem terá passado meses a planear o ataque e a tentar obter acesso à família real. Quando foi abordado por um segurança na manhã do incidente, usava capuz e máscara e terá respondido que estava ali para matar a rainha.

Nesta sexta-feira, Chail compareceu na audiência em Old Bailey através de videochamada a usar um casaco preto. Falou apenas para confirmar o seu nome e se declarar culpado das três acusações: fazer ameaças de morte, posse de armas e o crime de Lei de Traição — relacionada com a monarquia.

O juiz Jeremy Baker informou, ainda, que a sentença seria determinada a 31 de Março e pediu que os relatórios médicos estivessem prontos nessa altura. Na última audiência, em Agosto, Jaswant Singh Chail deu como morada um hospital psiquiátrico de alta segurança.

Em 1981, Marcus Sarjaent foi sentenciado a cinco anos de prisão pela Lei da Traição, na sequência de se declarar culpado por disparar contra a rainha durante a parada anual Trooping the Colour, no centro de Londres.