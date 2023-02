Hotel das Amoreiras: um pequeno luxo onde se entra “na alma” de quem o sonhou

Ao final da tarde de sexta-feira, um grupo de amigas brinda com um copo de vinho branco, um casal de namorados partilha um tinto entre carinhos e há, ainda, quem trabalhe ao computador, enquanto beberica um cocktail. Entre o lusco-fusco, a cidade dá vida ao Hotel das Amoreiras, plantado no coração de Lisboa. O cenário é o materializar do sonho do proprietário Pedro Oliveira, que trocou o certo pelo incerto, abandonando a carreira na banca para se dedicar à arte de bem receber.