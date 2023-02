O Dão e como o passado pode ser o seu futuro

Se olharmos para o mapa do país vinhateiro, podemos ver que o Douro faz fronteira com as regiões dos Vinhos Verdes, Trás-os-Montes, Beira Interior, Távora-Varosa e Arribes del Duero, já no lado espanhol, em frente a Freixo de Espada à Cinta. E, a partir de Lamego, o Dão fica a meia dúzia de minutos de carro. O que isto nos diz? Diz-nos que esta circunstância geográfica talvez explique a grande riqueza de castas das vinhas velhas durienses - e de algumas das regiões vizinhas.