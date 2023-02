Fran Navarro, um avançado em trajectória ascendente

Coloquemos as coisas nestes termos: há sensivelmente um ano, meia dúzia de meses depois de ter chegado a Barcelos para a primeira experiência futebolística em Portugal, Fran Navarro vestia já a pele de melhor marcador de sempre do Gil Vicente na I Liga. Havia ainda um terço da época por disputar e o espanhol passara a perna a Ferreira, brasileiro que também tinha deixado marca no Minho, em 2003-04, com 12 golos. Nessa temporada de estreia, o contador só pararia nos 16, registo que está sob séria ameaça em 2022-23, fruto de um rendimento que lhe abre novos horizontes na carreira.