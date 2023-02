A vez dos agentes de futebol

1. No passado dia 16 de Dezembro, o Conselho da FIFA, ainda em Doha, aprovou um novo regulamento de agentes. Segundo o relatado nesse momento, o objectivo da nova normação é alcançar um sistema mais justo e transparente no domínio das transferências. Para já, três enfoques são registados: retorno ao sistema de licenciamento FIFA de agentes – agora de futebol, de forma a compreender para além dos jogadores os treinadores –, a proibição das múltiplas representações de molde a evitar conflitos de interesse e a introdução de um tecto nas comissões, reforçando a estabilidade contratual, protegendo a integridade do sistema de transferências e alcançar um maior nível quanto a transparência financeira.