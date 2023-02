Paraguaii estreiam Bella donna como “prelúdio de inverno” e do seu quinto álbum

Primeiro chegou Red river, lançado a fechar o mês de Maio de 2022, e agora surge Bella donna, um novo single com que os Paraguaii pretendem anunciar o seu próximo álbum. Com videoclipe de Giliano Boucinha, um dos fundadores da banda, Bella donna é um tema “em jeito de prelúdio de inverno”, segundo os próprios, permitindo-nos “viajar pelas constelações mais longínquas do éter. Neste novo tema o tempo e o espaço não se definem, mas encontrar-se-ão para sempre perdidos nas memórias da fragilidade humana”. A filmagem, escrevem os Paraguaii no texto que acompanha a difusão do single, “pretende demonstrar, de uma forma simples, um ‘cool night driving’ com um piscar de olhos às carismáticas obras da sétima arte: Blade Runner e Drive. Pede-se aos mais aventureiros que aceitem esta boleia de carro, conduzida pelos próprios Paraguaii, em que o destino não se encontra em qualquer GPS.”

Formados em Guimarães, os Paraguaii foram de início um duo, com Giliano Boucinha e Zé Pedro Caldas, que mais tarde viria a ampliar-se para trio, com a entrada de Rolando Ferreira. Editaram um primeiro single, She, em Dezembro de 2014, pela Elephante MUSIK, seguindo-se-lhe, em Março de 2015 um segundo single, Black Ships, abrindo caminho, nesse mesmo ano, a um EP cujo título era o próprio nome do grupo, Paraguaii. Desde então percorreram vários palcos pelo país, parte deles em festivais, e lançaram quatro álbuns: Scope (2016), Dream About The Things You Never Do (2017), Kopernikus (2019) e Propeller (2021).