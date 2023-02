Sexta na TV: Apanha-me se Puderes, Acerta o Passo e Harlem

Há ainda O Falcão Manteiga de Amendoim, Dear Edward, Salvator Mundi - A Polémica e Zanskar: As Promessas do Inverno.

CINEMA

O Falcão Manteiga de Amendoim

AXN Movies, 21h10

Tudo começa quando Zak, um rapaz com síndrome de Down, decide fugir da casa de acolhimento onde vive e aventurar-se no mundo, determinado a inscrever-se numa escola profissional de wrestling. É assim que conhece Tyler, um fora-da-lei de bom coração que o acolhe e quer ajudá-lo a concretizar o seu sonho. Com o passar dos dias, os dois tornam-se próximos. A sua cumplicidade vai conquistar Eleanor, uma jovem que, num impulso inesperado, larga tudo e para os acompanhar na aventura. Com Shia LaBeouf, Dakota Johnson, John Hawkes, Bruce Dern e Zack Gottsagen nos papéis principais, uma comédia dramática sobre amizade e capacidade de superação, com argumento e realização dos estreantes Tyler Nilson e Michael Schwartz.

Apanha-me se Puderes

AMC, 22h10

Baseado em factos reais, este filme de 2002 conta a história de Frank Abagnale, Jr. (Leonardo DiCaprio) que trabalhou como médico, advogado e co-piloto de uma grande companhia de aviação antes de fazer 21 anos. Frank era um mestre do disfarce, um falsário brilhante cuja habilidade lhe permitiu roubar milhões de dólares. A missão de Carl Hanratty (Tom Hanks), um agente do FBI, capturar Frank e entregá-lo à justiça. Com realização de Steven Spielberg, que ficou fascinado com a biografia de Abagnale. Quando conheceu o autor, percebeu porque lhe era tão fácil fazer-se passar por médico ou advogado e enganar as pessoas.

Acerta o Passo

RTP2, 22h53

Depois de 40 anos de casamento, Sandra Abbott faz uma descoberta desconcertante: o marido tem um caso com a sua melhor amiga. Destroçada, abandona tudo e procura abrigo em casa de Bif, a irmã mais velha, com quem teve pouco contacto nos últimos anos. Numa tentativa de a animar, Bif convence-a a juntar-se a ela e às suas amigas nas aulas de dança do centro comunitário do bairro. Lá, contra todas as probabilidades, Sandra vai conhecer novas pessoas, fazer novos amigos e retomar o gosto pela vida… Com realização de Richard Loncraine, uma comédia romântica sobre recomeços. Com Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie e Joanna Lumley, entre outros.

SÉRIES

Harlem

Amazon Prime Video, streaming

No Harlem, bairro nova-iorquino, quatro melhores amigas na casa dos 30 que se conheceram na faculdade vão navegando as suas vidas pessoais e laborais. É essa a premissa desta comédia com Meagan Good, Grace Byers, Shoniqua Shandai e Jerrie Johnson. Foi criada por Tracy Oliver, co-argumentista de filmes como o fenómeno Girls Trip, de Malcolm D. Lee (que é aliás um dos realizadores da série), que chega agora à segunda temporada, mais de um ano após o final da anterior.

Dear Edward

Apple TV+, streaming

Num desastre de avião, um miúdo de 12 anos é o único sobrevivente. Toda a sua família e outros passageiros morrem. No seguimento da tragédia, as pessoas afectadas pelo que se passou vão-se juntando para tentar lidar com o trauma. É esta a premissa desta criação de Jason Katims, que esteve aos comandos de séries como Roswell, Friday Night Lights ou Parenthood, a partir do romance homónimo de Ann Napolitano. No elenco da série agora em estreia surgem nomes como Colin O’Brien, Connie Britton, Taylor Schilling ou Amy Forsyth.

DOCUMENTÁRIOS

Salvator Mundi - A Polémica

TVCine Edition, 22h

Até ao final do mês, o TVCine Edition dedica as noites de sexta-feira a documentários sobre arte num especial chamado Arte é História. O filme inaugural é um documentário feito por Antoine Vitkine para o segmento Le monde em face do canal France 5, acerca do quadro mais caro do mundo, Salvator Mundi, atribuído a Leonardo da Vinci e vendido em 2017 por 450 milhões de dólares. Só que persistem inúmeras questões, não só a da autoria, à volta dele e da sua autenticidade.

Zanskar: As Promessas do Inverno

RTP2, 00h39

Passados 15 anos após a sua primeira visita ao vale de Zanskar, na Índia, um sítio isolado a 3500 metros de altitude onde um grupo de monjas budistas subsiste, a realizadora Caroline Riegel regressa ao vale que já tinha filmado antes. Ao longo de um inverno, regista o dia-a-dia delas nesta zona árida e extrema longe do mundo contemporâneo.