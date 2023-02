O Chega segue “a mesma cartilha” que Bolsonaro usou

Christian Lynch vem para falar do que Jair Bolsonaro significou para o Brasil, mas traz com ele, num leitor portátil, o jornal do Chega, Folha Nacional. O almoço-conversa-entrevista, no restaurante Cícero, em Lisboa, com jornalistas portugueses e brasileiros, tem como tema o livro que o cientista político publicou, em co-autoria com Paulo Henrique Cassimiro, O Populismo Reaccionário: ascensão e legado do bolsonarismo (Editora Contracorrente), mas, durante as três horas seguintes, André Ventura e o seu partido nunca andarão longe.