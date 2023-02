Como nasceu a Acção Socialista Portuguesa, que esteve na origem do PS

Associação Tito de Morais organiza debate com divulgação de documentos sobre a Fundação da ASP, antecessora do PS.

Pormenores e documentos do processo de criação da Acção Socialista Portuguesa (ASP), em 1964, movimento político que deu origem ao Partido Socialista, serão revelados no próximo sábado à tarde, no debate que decorre na Associação Tito de Morais, em Lisboa.