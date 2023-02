Moedas corta relações com Sá Fernandes e dispara contra Medina e Governo

Polémica com o custo do palco-altar da jornada da juventude levou à quebra total da já fraca confiança entre a Câmara de Lisboa e o coordenador do Governo.

José Sá Fernandes recusou nesta quarta-feira fazer qualquer comentário ao corte de relações anunciado pelos responsáveis da Câmara Municipal de Lisboa (CML) com ele, enquanto coordenador do grupo de projecto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) nomeado pelo Governo em Agosto de 2021. É, aparentemente, o fim de uma relação que muitas vezes não foi pacífica e cuja crise se agravou nos últimos dias com a polémica dos custos do palco-altar no Parque Tejo, em que Sá Fernandes desmentiu categoricamente Carlos Moedas. O Governo já reafirmou a confiança no seu coordenador e o autarca lisboeta carrega contra o antecessor na câmara e a inacção do executivo.