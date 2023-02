Ministros acham que crise passou, mas há receio de “problemas políticos sérios”

O clima é agora de alguma distensão dentro do Governo. Afinal, parece estar a viver-se um momento de viragem, no sentido da estabilização e da recuperação de equilíbrio político, depois de meses de turbulência, com um executivo cercado por polémicas, provocadas por aquilo que o primeiro-ministro classificou de “casos e casinhos”. Mas que, durante semanas, queimaram o Governo em lume brando e deixaram preocupados e desorientados alguns ministros quanto à capacidade de o executivo resistir, mesmo tendo maioria absoluta.