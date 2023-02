José Sá Fernandes: “Igreja disse que jornadas teriam que ser financiadas pelas câmaras e Estado”

José Sá Fernandes diz que em 2019 a Igreja falou com os representantes do Estado antes de se candidatar à Jornada Mundial da Juventude com condição de assumirem a despesa. “Todos concordaram.”

José Sá Fernandes recusa ser "o coordenador disto tudo" e diz que as suas tarefas, enquanto representante do Estado na organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), estão muito bem definidas. Em entrevista ao Interesse Público, recusa ainda comentar as palavras de Carlos Moedas, que diz que agora é ele que coordena, e do vice-presidente da autarquia lisboeta, que afirma que não aceita "pretensos coordenadores que não fazem nada". Não se reúne com Carlos Moedas, mas reúne-se todas as semanas com D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ. E diz que "os elogios que D. Américo fez foi às áreas" que estão sob a sua "tutela".