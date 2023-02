Troca-tintismo

“O racismo não é um problema estrutural” em Portugal, disse a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, em meados do presente mês, no exato momento em que anunciava que “nos próximos dias” seria celebrado o protocolo para a criação do Observatório contra o Racismo e a Xenofobia, uma das medidas centrais do Plano Nacional de Combate ao Racismo e Discriminação (PNCRD, 2021-2025). Contradiz, assim, sem apelo nem agravo, a matriz de princípios que, apesar de tudo, o PNCRD tem e com que foi promulgada pelo Governo, em 2021. Vale a pena citar uma das passagens do prefácio desse plano, em que a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, diz que, “tal como solicitado pela Assembleia da República, [o PNCRD] reconhece o racismo como um problema estrutural”. É caso para se perguntar se as duas ministras fazem parte do mesmo executivo, ou se existirá no Governo um entendimento comum sobre o que entende por racismo.