Ambição da Ucrânia de aderir à UE é “impressionante”, mas líderes recusam avançar prazos

Em Kiev para uma reunião entre os membros do executivo comunitário e do Governo ucraniano, Ursula von der Leyen assinalou progressos, mas vincou que há muitas reformas a cumprir antes da entrada.

Da cimeira entre a União Europeia e a Ucrânia, esta sexta-feira, em Kiev, resultarão vários anúncios de medidas e acções de apoio dos 27, mas não aquele que o Presidente Volodymyr Zelensky e vários membros do seu Governo têm estado a reclamar aos parceiros europeus: o compromisso com um processo acelerado de adesão ao bloco, com a definição de um horizonte temporal de dois anos para concluir as várias etapas de integração e oficializar a entrada no clube em 2026.