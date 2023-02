Som e imagem para palco no Parque Eduardo VII pode chegar aos 1,8 milhões de euros

A Câmara Municipal de Lisboa (CML), através Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), lançou um concurso público internacional para aluguer de “equipamento audiovisual e de televisão” destinado a equipar “o recinto da Jornada Mundial da Juventude [JMJ] 2023, sito no Parque Eduardo VII e áreas circundantes” com um valor estimado que pode ir até aos de 1,8 milhões de euros. Fonte do executivo da CML confirmou ao PÚBLICO o lançamento do concurso.

Embora Carlos Moedas, presidente da autarquia, e o bispo Américo Aguiar, presidente da fundação da Igreja que organiza as jornadas, tenham já afirmado que nada ainda está decidido relativamente ao palco-altar a montar no Parque Eduardo VII, que receberá três iniciativas da JMJ, o concurso internacional foi lançado no passado dia 6 de Janeiro e prevê o aluguer de diverso equipamento de som e imagem.

Entre os documentos do concurso consta um desenho/maquete de um dos projectos que Carlos Moedas diz ter rejeitado e cujo o custo se situava entre o 1,5 e os 2 milhões de euros. Membros do executivo camarário já admitiram que, caso não se consiga uma solução mais barata, o palco no Parque Eduardo VII possa mesmo ser excluído dos espaços por onde a JMJ vai passar.

O anúncio do concurso, publicado no site Jornal Oficial da União Europeia onde são publicitados este tipo de iniciativas, prevê o aluguer de 15 ecrãs (LedWall), três com uma dimensão de 12 metros por 6 metros e 12 de 6m por 3,5m e respectivas estruturas de sustentação; 12 geradores 100KwA e equipamentos complementares e 3 geradores 200KwA e respectivos equipamentos; equipamentos de som para o público; ligações áudio e vídeo (fibra óptica e/ou outro) e, entre outros, som de palco (captação e munição).

O prazo para a recepção de proposta termina no dia 5 deste mês e a abertura das mesmas, caso existam, está agendada para dia 6.

No palco do Parque Eduardo VII está previsto decorrerem três grandes eventos: a missa de abertura da JMJ, com o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente (com a presença prevista de 200 mil pessoas); a cerimónia de acolhimento ao Papa Francisco (com 400 a 500 mil pessoas); e a Via-Sacra com o Papa (com previsão de 700 mil pessoas).