Morreu Glória Maria, um ícone do jornalismo e uma pioneira da TV brasileira

Apresentadora tinha cancro do cérebro, mas tratamento deixou de fazer efeito nos últimos dias, segundo informou a Globo.

Morreu na manhã desta quinta-feira, aos 73 anos, a jornalista Glória Maria, com cancro. A informação foi confirmada pela TV Globo em nota enviada à imprensa. Segundo a emissora, o tratamento, que Glória fazia para combater as metástases que existiam no seu cérebro, deixou de fazer efeito nos últimos dias.