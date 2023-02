BCE sobe taxas de juro em mais 0,5 pontos percentuais

Sem surpresa, o Banco Central Europeu (BCE) não abrandou o ritmo a que está a sua política monetária para combater a inflação e, esta quinta-feira, voltou a subir as taxas de juro de referência na zona euro em 0,5 pontos percentuais e prometeu fazer o mesmo em Março, na sua próxima reunião. Uma medida já antecipada e que se reflecte nos custos suportados pelas famílias e empresas portuguesas nos seus empréstimos.

De acordo com o comunicado publicado pelo BCE no final de mais uma reunião do conselho de governadores realizada esta quinta-feira em Frankfurt, a taxa de juro de refinanciamento (aquela a que o banco central empresta dinheiro no curto prazo aos bancos comerciais) passou para os 3%, enquanto a taxa de juro de depósito (aquela que a que são remunerados os depósitos que os bancos comerciais fazem no banco central) subiu para os 2,5%.

Estas taxas de juro têm vindo, desde Julho do ano passado, a ser elevadas pelo BCE numa tentativa de, ao restringir o acesso ao crédito na economia, arrefecer a procura e limitar as pressões inflacionistas.

Durante vários anos, e até ao passado mês de Julho, as taxas de refinanciamento e de depósito do BCE estiveram situadas em zero e -0,5%, respectivamente. Desde aí, em todas as reuniões realizadas, a instituição liderada por Christine Lagarde subiu as taxas de juro. Na última reunião, em Dezembro, a subida tinha sido também de 0,5 pontos percentuais.

A nova subida de 0,5 pontos percentuais decidida esta quinta-feira já era largamente esperada pelos analistas e outros agentes dos mercados.

A própria presidente do BCE tinha deixado claro, no final da reunião anterior, que o banco central ainda iria realizar várias subidas de taxas de juro semelhantes. Nem a descida da taxa de inflação na zona euro a que se tem assistido dos nos últimos meses, nem o facto de a Reserva Federal norte-americana (que já tem as suas taxas perto de 5%) ter abrandado o ritmo de subidas, na reunião desta quarta-feira, fez o BCE alterar planos.

Pelo contrário, os responsáveis do BCE fizeram questão de deixar claro, no comunicado publicado esta quinta-feira, que irão “manter o rumo ao subir significativamente as taxas de juro a um passo regular, mantendo-as a níveis que são suficientemente restritivos para garantir um regresso atempado da inflação ao seu objectivo de médio prazo de 2%”. A inflação na zona euro foi, em Janeiro, de 8,5%.

Para além disso, o comunicado acrescenta que “o conselho de governadores pretende subir as taxas de juro em mais 0,5 pontos percentuais na sua próxima reunião de Março”, assinalando que a seguir a isso irá “avaliar os passos subsequentes”.

As taxas de juro que o BCE define têm um reflexo directo no valor das taxas de juro que depois são suportadas pelas famílias e empresas na zona euro. É por isso que, nos últimos meses, se tem assistido a subidas significativas no valor das taxas Euribor, que servem de indexante para a maior parte dos empréstimos concedidos em Portugal.