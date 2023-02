Héctor Bellerín, mais do que um jogador

Lateral que o Sporting assegurou no mercado de Inverno é um homem de convicções, um trabalhador nato e um ícone de moda com consciência social. “Os futebolistas deviam pagar mais impostos.”

Todos os anos, na pré-temporada, o plantel do Arsenal realiza um concurso de velocidade. O objectivo é correr 40 metros tão depressa quanto possível e consolidar o espírito de camaradagem entre os jogadores. Durante algumas épocas, o rei dos sprints no Emirates foi Héctor Bellerín, que chegou a completar o trajecto nuns impressionantes 4,42 segundos, tempo de velocista de elite. Essa é, de resto, uma imagem de marca do novo reforço do Sporting, uma condição física invejável. Mas não é a única.