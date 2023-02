Rui Costa e a saída de Enzo: “Desde o início mostrou vontade em não ficar”

Presidente do Benfica explicou saída do médio para o Chelsea, revelando que fez uma proposta de aumento salarial e que tentou ainda uma fórmula que não o fizesse perder dinheiro para continuar na Luz.

A partir do momento em que o Chelsea entrou em cena, Enzo Fernández nunca quis continuar no Benfica. A revelação foi feita nesta quinta-feira por Rui Costa, presidente dos "encarnados", numa entrevista ao canal do clube, assinalando que chegou a fazer uma proposta para lhe aumentar o salário e que tentou mantê-lo até ao final da época, assegurando-lhe a totalidade do que iria (irá) ganhar no clube londrino.

"Tudo foi feito para que a venda não se efectuasse, estou de consciência tranquila, mas triste por perder o jogador. Desde o princípio que o Enzo mostrou vontade em não ficar no Benfica", admitiu o presidente do Benfica, acrescentando que houve várias tentativas para manter o jogador campeão do mundo pela Argentina, mas que ele se mostrou sempre irredutível na sua vontade em mudar-se para Londres desde que o Chelsea apresentou pela primeira vez uma proposta no valor da cláusula - 120 milhões de euros.

"Desde o princípio tememos que alguém trouxesse esse valor. Houve sempre uma demonstração clara de não ficar. Houve uma proposta de aumento salarial, mas mesmo metade da proposta do Chelsea era inviável para nós. Tudo fizemos para mitigar a perda, o Enzo é um jogador extraordinário, tentámos de tudo e dissemos que haveria mais propostas no final da época, não só o Chelsea, não tenho a menor duvida", referiu o antigo médio.

"Compreendo que quisesse resolver no imediato, inclusive a questão familiar, mas nunca conseguimos chegar a ele. Não deu chance de poder alterar a cabeça dele, foi muito incisivo em querer sair. Depois do Mundial, não havia mais proposta, mas a proposta renasceu a dois dias, insistimos para ele ficar cá, só que nunca mostrou abertura para continuar. Por volta da hora de almoço no dia 31 de Janeiro, disse ao Chelsea para comprarem já e levarem no Verão, reduzindo o valor de venda, para ele ficar cá por empréstimo. Mesmo assim não queria ficar. Ele não ia perder um euro. É aqui que eu mudo, um jogador que não quer ficar, não tem compromisso com o Benfica", reforçou.