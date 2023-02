João Almeida é sério candidato a suceder a Remco Evenepoel na Volta ao Algarve

Competição, que começa dia 15 de Fevereiro e termina quatro dias depois, conta com 20 ciclistas do top 100 mundial.

João Almeida (UAE Emirates) é um dos grandes candidatos a suceder a Remco Evenepoel no palmarés de vencedores da Volta ao Algarve, cuja 49.ª edição contará com 20 ciclistas do top 100 mundial.

Nesta quinta-feira, na apresentação realizada em Portimão, a organização deu a conhecer os 174 pré-inscritos na 49.ª edição da única corrida portuguesa do circuito UCI ProSeries, ficando confirmada a ausência do campeão mundial de fundo, vencedor no ano passado e em 2020, mas também a presença de 20 corredores do top 100 mundial.

Além de João Almeida, a grande esperança portuguesa para a vitória na geral final da prova que decorre entre 15 e 19 de Fevereiro, o elenco de "estrelas" da "Algarvia" inclui o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), vencedor do Giro 2022, ou o britânico Geraint Thomas (INEOS), campeão do Tour 2018 e terceiro classificado da última edição da prova francesa.

Entre os "pretendentes" a suceder a Remco Evenepoel estão os INEOS Michal Kwiatkowski, duas vezes vencedor da Volta ao Algarve (2014 e 2018), Daniel Martínez, terceiro na geral final do ano passado, e Thymen Arensman, sexto na Vuelta 2022, mas também o colombiano Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), vencedor no Malhão em 2022, Mark Padun (EF Education-EasyPost) ou Jay Vine (UAE Emirates), que no início da época se sagrou campeão australiano de contra-relógio e venceu o Tour Down Under.

Nas chegadas ao sprint, a principal figura será Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), o campeão europeu de fundo, ao qual se juntarão nomes como Alexander Kristoff (UNO-X), Mike Teunissen (Jumbo-Visma) ou John Degenkolb (DSM).

Numa edição que termina com um contra-relógio individual de 24,4 quilómetros, em Lagoa, os especialistas no exercício individual também poderão ter uma palavra a dizer na luta pela geral, nomeadamente o campeão mundial e o campeão europeu em título, Tobias Foss (Jumbo-Visma), e Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), respectivamente, mas também o vice-campeão europeu e mundial, Stefan Küng (Groupama-FDJ), e o campeão mundial de 2020 e 2021 e actual recordista mundial da Hora, Filippo Ganna (INEOS).

Outros nomes incontornáveis do pelotão mundial que estarão presentes na "Algarvia" são o espectacular britânico Thomas Pidcock (INEOS), o português Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), o francês Warren Barguil (Arkéa-Samsic) ou o suíço Marc Hirschi (UAE Emirates).

A 49.ª Volta ao Algarve decorre entre 15 e 19 de Fevereiro, arrancando em Portimão e terminando com um contra-relógio nas ruas de Lagoa.