FC Porto viu processo contra Benfica antes do rival. Advogados lembram “segredo de justiça”

O FC Porto conseguiu consultar antes do Benfica o processo que atinge o presidente do clube, Rui Costa, a SAD benfiquista e administradores "encarnados". Agora, após ser noticiado que as "águias" já conseguiram consultar o processo, depois de vários pedidos indeferidos, os advogados do Benfica emitiram um comunicado dirigido à imprensa, no qual garantem que não vão revelar quaisquer informações sobre o caso, avisando que quem o fizer incorre num "ilícito criminal".

"Temos a informação de que o processo se encontra sujeito a segredo de justiça dito externo, pelo que não podemos, e em qualquer caso não quereríamos pela mesma razão, divulgar actos processuais, divulgação essa que pode, aliás, constituir ilícito criminal, independentemente de ter havido ou não por parte do infractor contacto com o processo", pode ler-se no comunicado, assinado por João Medeiros, Paulo Saragoça da Matta e Rui Patrício, equipa jurídica do Benfica para os casos mediáticos.

A revelação de que a consulta do processo pelos advogados portistas já tinha acontecido marcou a sessão de julgamento do processo dos emails do dia 25 de Janeiro. Duas semanas antes, o Diário de Notícias revelou a constituição de Rui Costa, Domingo Soares de Oliveira, José Eduardo Moniz, Nuno Gaioso e da SAD benfiquista como arguidos num alegado novo processo, envolto em secretismo por estar sob segredo de justiça.

Nuno Brandão, advogado do FC Porto, confirmou em tribunal que os portistas já tinham conseguido consultar o processo, objectivo que os "dragões" perseguiam há já vários anos. "O FC Porto é assistente nesse processo e já foi consultado. Não por mim, mas por outros. Estão em causa a investigação de crimes de corrupção, [o que] autoriza que qualquer pessoa se torne assistente", afirmou, citado pelo Record.

As sucessivas faltas de resposta do Ministério Público tinham, inclusive, motivado uma intervenção do causídico no Porto Canal, em Novembro de 2020, sobre o tema, na qual Nuno Brandão se queixava da ultrapassagem dos limites máximos para a investigação criminal.

O facto de o FC Porto ter acedido primeiro ao processo causou desagrado junto dos advogados da Luz, que ainda não tinham recebido, à data, autorização para consultar o processo, apesar de, tal como os portistas, terem endereçado vários pedidos nesse sentido.

Agora, os advogados da Luz deixam um aviso acerca de fugas de informação sobre o processo, olhando também para a imprensa. Há uma semana, o semanário Expresso revelou que o jogador Edgar Costa terá recebido uma proposta de 30 mil euros de um empresário para "não rematar à baliza contra o Benfica". O caso que envolve o jogador do Marítimo, relatado à procuradora Andrea Marques a 25 de Junho de 2019, consta deste processo que envolve Rui Costa e outros administradores da SAD.