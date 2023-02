Marítimo-FC Porto, um jogo turbulento na Madeira

As estatísticas do jogo da Madeira em nada abonam o futebol português. A culpa não é apenas do árbitro, que de forma objectiva não esteve bem, mas cujo trabalho não beneficiou em nada da atitude e comportamento dos demais intervenientes. Foram 43 faltas, nove amarelos, duas expulsões, duas expulsões de técnicos e tempo útil de jogo 54m19s em 98 minutos. Para reflectir.

Marítimo- FC Porto

Minuto 6: bem mostrado o amarelo a Val Soares, que entrou de forma negligente sobre Galeno.

Minuto 7: mal exibido o cartão amarelo a Folha, que tocou com a ponta do pé no pé de René Santos, numa infracção apenas imprudente.

Minuto 13: mal mostrado o amarelo a Pablo moreno, numa falta sobre Pepe, sobre a linha do meio-campo, junto ao quarto árbitro. Uma entrada de perto, sem intensidade e apenas imprudente.

Minuto 30: Val Soares deveria ter visto o segundo amarelo e consequente expulsão por uma falta táctica, quando impediu a saída em contra-ataque e em vantagem numérica do FC Porto.

Minuto 38: segundo cartão amarelo mostrado a Folha também foi incorrecto. O jogador portista apenas colocou o braço em Riascos, que empolou o contacto e a queda.

Minuto 42: não obstante Pablo Moreno ter-se encolhido para evitar o choque, o facto é que foi em tackle deslizante de longe e com algum ímpeto, acabando por derrubar Pepê. Lance no limite, em que é muito forçado o amarelo. Contudo, com uma primeira advertência incorrecta, a expulsão acaba por ser injusta.

Minuto 78: pontapé de penálti que ficou por assinalar a favor do FC Porto. Um lance difícil de analisar em terreno de jogo e que só com as repetições dá para perceber, o que pressupõe de forma clara e óbvia a intervenção do VAR, que não existiu. Na ocasião, Vítor Costa, com o pé esquerdo, tocou no pé direito de André Franco e, acto contínuo, ainda a deslizar, tocou com a perna esquerda no joelho esquerdo do adversário, acabando por derrubá-lo na área.

Arouca-Benfica

Minuto 25: golo legal do Benfica, sem infracção à lei do fora-de-jogo. David Neres, quando passa para Aursnes, este tem dois adversários entre ele e a linha de baliza e depois, quando assiste João Mário, este está atrás da linha da bola.

Minuto 61: não há motivo para pontapé de penálti contra o Benfica, pois a bola, cabeceada de muito perto e de forma inesperada por Bruno Marques, vai contra o braço esquerdo de Bah, que o tinha encostado ao corpo e sem qualquer ganho de volumetria.

Minuto 80: Quaresma, fora da área, carregou pelas costas Neres. Se o árbitro tivesse interrompido nesse momento o jogo, seria livre directo e cartão vermelho por corte de uma clara oportunidade de golo, mas como o árbitro, e bem, deu a lei da vantagem e validou o golo de Musa, ficou só a faltar o cartão amarelo a Quaresma, por comportamento antidesportivo (lei 12, página 102).

Sporting-Sp. Braga

Minuto 15: Chermiti está a recuar e Tormena está nas suas costas, há contacto normal pela conquista da posição, tudo isto no interior da área bracarense. Lance legal e sem motivo para penálti.

Minuto 27: Chermiti colocou a perna direita à frente de Tormena, acabando por cair após contacto normal e sem falta. Contudo, o avançado leonino partiu de posição de fora-de-jogo que não foi assinalado, que invalidaria toda a acção posterior caso houvesse alguma irregularidade.

Minuto 31: cartão amarelo bem mostrado a Niakaté por puxar de forma deliberada e ostensiva a camisola de Edwards.

Minuto 46: golo legal do Sporting. Inicialmente, Niakaté sofreu falta de Esgaio, mas o árbitro (bem) deu a lei da vantagem. A bola sobrou para Al Musrati, que passou a Racic: o sérvio foi desarmado de forma correcta, pois Ugarte apenas tocou com o pé direito na bola, iniciando aqui o ataque dos "leões" que culminou no golo de Morita.

Minuto 49: segundo cartão amarelo e consequente expulsão de Niakaté foi uma decisão correcta e justa, pois a forma como protestou e correu na direcção do árbitro foi demasiado evidente e incorrecta, depois de até ter sido assinalada uma falta a favor do jogador bracarense.

Minuto 90+1: pontapé de penálti bem assinalado a favor do Sporting. Na ocasião, Victor Gómez deixou para trás o seu pé esquerdo e rasteirou Fatawu no interior da área.