Quinta na TV: Um Filme em Forma de Assim, Venus e A Ascensão dos Nazis

CINEMA

Um Filme em Forma de Assim

RTP1, 22h28

Estreado em 2022, Um Filme em Forma de Assim – que vai buscar o nome à obra Uma Coisa em Forma de Assim, onde está reunida toda a prosa de Alexandre O’Neill (1924-1986) – conta com realização de João Botelho, que o co-escreveu com Maria Antónia Oliveira. É, segundo as palavras do realizador, “organizado como um sonho, estruturado como um musical e com textos, tanto ditos como cantados, que nos conduzem a situações inesperadas, caóticas e emocionantes, na tentativa de agarrar parte do que o inalcançável Alexandre O’Neill nos deixou.” O elenco conta com Pedro Lacerda, Inês Castel-Branco, Cláudio da Silva, Crista Alfaiate, Ana Quintans, Carmen Santos, Rita Blanco, Joana Botelho e Luís Lima Barreto.

A Vida Depois de Yang

TVCine Top, 22h55

Jake e Kyra vivem com Mika, a sua filha adoptiva, e Yang, um andróide que ocupa o lugar de irmão mais velho e companheiro da menina. Mika é totalmente devotada a Yang. Por isso, quando ele deixa de funcionar, ela fica de coração partido. Preocupado, o pai faz de tudo para o recuperar, não desistindo mesmo quando o fabricante o aconselha a substituí-lo. É assim que encontra um mecânico especializado em robótica que, ao desmontá-lo, encontra uma câmara ligada ao seu sistema de memória. Jake vai para casa e vê as memórias de Yang, que lhe vão mostrar trechos da sua existência em várias famílias onde esteve, revelando um lado totalmente desconhecido e enternecedor. Estreado em Cannes, um drama de ficção científica de 2021 escrito e realizado por Kogonada (Columbus) que adapta um conto de Alexander Weinstein. Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Justin H. Min, Malea Emma Tjandrawidjaja e Haley Lu Richardson assumem as personagens.

Venus

Amazon Prime Video, streaming

Inspirado num conto de H.P. Lovecraft, este filme de terror espanhol assinado por Jaume Balagueró em 2022 centra-se num prédio alto em Madrid que está amaldiçoado. É nele que, com a filha e a sobrinha, uma dançarina que está a fugir de criminosos se refugia, sem saber o que lhe espera. Com Ester Expósito, Ángela Cremont e Magüi Mira.

SÉRIES

Freeridge

Netflix, streaming

Estreia do spin-off da série Netflix On My Block, que durou quatro temporadas entre 2018 e 2021. Passa-se na mesma cidade ficcional da série original, Freeridge, e centra-se em quatro novas personagens. Duas adolescentes irmãs e rivais, Gloria e Ines, e os seus amigos, Demi e Cameron. Estes miúdos, que já se viam no final de On My Block, antecipando esta nova aventura, são confrontados com um mistério sobrenatural e sombrio. No elenco desta série co-criada por Lauren Iungerich, estão Keyla Monterroso Mejia, Bryana Salaz, Tenzing Norgay Trainor e Ciara Riley Wilson.

DOCUMENTÁRIOS

Na Mente dos Campeões

RTP3, 20h

Neste documentário de Jean-Yves Cauchard de 2021, uma investigação científica tenta entrar na cabeça de atletas de alta competição e perceber como é que funciona a parte mental da preparação para se tornarem campeões. Procura-se saber que métodos há para melhorar o estado mental de alguém que se quer focar no desporto, tudo com uma perspectiva histórica desde a década de 1980 até aos anos de hoje. Tudo isto enquanto acompanham os preparativos, entre atletas e quem os treina mentalmente, para os Jogos Olímpicos.

Jerusalém: A Construção da Cidade de Deus

RTP2, 20h36

Os métodos de construção de Jerusalém, a cidade sagrada, importantíssima durante vários milénios, são o foco deste documentário assinado em 2022 por Guilain Depardieu. Vemos como foram feitos alguns dos seus edifícios mais emblemáticos, como a Esplanada das Mesquitas ou o Domo da Rocha, de acordo com a tecnologia e técnicas que estavam disponíveis na época.

A Ascensão dos Nazis

RTP2, 22h54

Estreia da segunda época da série documental britânica realizada por Julian Jones que mostra como os nazis subiram ao poder e o que fizeram durante a Segunda Grande Guerra. Neste primeiro de três episódios, que arranca em 1940, Hitler engana Estaline, fingindo querer invadir a Grã-Bretanha, quando na realidade se preparava para atacar a União Soviética. Esta temporada é de 2022.