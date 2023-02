O imprevisto e a consciência social no Festival Porta-Jazz

Miguel Meirinhos ri-se quando pensa que, durante o ano em que estudou em Amesterdão, acabou por tocar sobretudo com músicos portugueses que também escolheram aquela importante paragem do jazz europeu para aprofundarem a sua relação com o género musical. Meirinhos, 23 anos e uma das grandes revelações da cena jazz portuense dos últimos tempos, passou por Amesterdão em 2018 e, no regresso, fixou a actividade no Porto e numa aproximação crescente à comunidade que gravita em torno da Associação Porta-Jazz. Daí que, ainda com uma escassa rede de contactos internacional, tenha esgravatado na memória dos encontros que tivera nos Países Baixos quando (o músico e um dos fundadores do Festival Porta-Jazz) João Pedro Brandão o desafiou a convidar um músico estrangeiro para actuar consigo no festival.