Invasão em Brasília não nasceu de “geração espontânea”, afirma Lula

Discursando no mesmo edifício que menos de um mês antes estava a ser destruído e vandalizado por uma multidão de bolsonaristas, o Presidente brasileiro Lula da Silva saudou o papel das instituições judiciais, sobretudo o Supremo Tribunal Federal (STF), na defesa da democracia.

A intervenção de Lula esta quarta-feira, durante a cerimónia de abertura do ano judicial brasileiro, decorreu no salão do plenário do STF, naquele que foi o primeiro acto oficial num dos locais que foi visado pela onda de violência de 8 de Janeiro. Para o chefe de Estado, o ataque às instituições por centenas de apoiantes do seu antecessor, Jair Bolsonaro, não foi produto de “geração espontânea”.

A invasão das sedes do Congresso, STF e do Palácio do Planalto foram o culminar de um processo "cultivado em sucessivas investidas contra o direito e a Constituição com o objectivo de sustentar um projecto autoritário de poder", declarou Lula, sem mencionar Bolsonaro.

Lula destacou ainda o “papel decisivo do STF e do TSE [Tribunal Superior Eleitoral] na defesa da sociedade brasileira contra o arbítrio”.

Para o Presidente, o ataque às instituições democráticas "foi resultado da descrença da política pelo povo brasileiro". "Pode-se não gostar do Congresso Nacional, mas ele é resultado da quantidade de informações e do humor no dia da votação", acrescentou.

Actualmente decorre uma investigação para identificar os financiadores, organizadores e promotores dos actos que levaram à invasão dos edifícios na capital brasileira. Bolsonaro, que está nos EUA desde o final do ano passado, está a ser formalmente investigado por suspeita de instigação moral.

"O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições. Não quer agressões, nem intimidações, nem o silêncio dos poderes constituídos. O povo brasileiro quer e precisa, isso sim, de muito trabalho, educação e esforços dos três poderes no sentido de reconstruir o Brasil", afirmou Lula durante o discurso.

A presidente do STF, Rosa Weber, disse que a invasão “criminosa” foi levada a cabo “por uma turba insana movida pelo ódio e pela irracionalidade” e prometeu garantir a “defesa diuturna e intransigente da Constituição e do Estado democrático de direito”.

Enquanto decorria a cerimónia, tomavam posse os deputados e senadores para a reabertura do Congresso Nacional. Vários deputados aliados de Bolsonaro participaram na tomada de posse com adesivos colados à roupa com a frase “Fora ladrão”.

Esta quarta-feira, também são escolhidos os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, duas figuras muito importantes para que o Governo consiga garantir capacidade de acção e estabilidade. Na Câmara, a reeleição de Arthur Lira, que reúne um apoio muito amplo que inclui Governo e parte da oposição, é dada como certa.

Mas no Senado, a recandidatura de Rodrigo Pacheco, apoiado por Lula, está em risco pelo aparecimento da candidatura de Rogério Marinho, ex-ministro do Governo de Bolsonaro e apoiado por uma falange significativa de senadores de direita e extrema-direita.