Casa de férias de Joe Biden alvo de buscas

Operação está relacionada com a descoberta de documentos confidenciais na posse do Presidente dos EUA e os seus advogados dizem que foi “planeada”.

Inspectores do Departamento de Justiça norte-americano estão a fazer buscas numa casa de férias de Joe Biden, no estado de Delaware, no âmbito da investigação em curso ao caso dos documentos confidenciais da Casa Branca que o Presidente teria na sua posse.

Bob Bauer, o advogado pessoal do Presidente dos Estados Unidos, enviou um comunicado às redacções dos media norte-americanos explicando que as buscas foram “planeadas” e decorrem “com todo o apoio e cooperação” de Biden.

A casa que está a ser revistada por agentes do FBI fica em Rehoboth Beach e, até ao momento, não há informação de que aí tenham sido encontrados documentos confidenciais. Bob Bauer garantiu que daria “mais informações quando as buscas terminarem”.

Na semana passada, o Departamento de Justiça fez buscas na casa particular de Biden, também a pedido deste, e revelou ter encontrado seis documentos confidenciais, que se juntam aos que foram encontrados pelos seus advogados num escritório em Washington e em Wilmington.

Esta investigação ao Presidente em exercício vem na sequência de terem sido encontrados documentos confidenciais nas casas de Donald Trump e de Mike Pence. O procurador-geral dos Estados Unidos nomeou dois procuradores especiais para liderar ambos os inquéritos.