Rostos da aldeia. Mário Rocha — o pintor de Arga

Neste episódio vamos até ao Alto Minho e subir a Serra de Arga, até chegar a Arga de Baixo, no concelho de Caminha. É lá que vamos encontrar Mário Rocha, um pintor de 67 anos que trocou a casa no Porto, onde viveu quase toda a vida, pelo atelier que instalou no meio da serra. Foi há mais de 30 anos, quando ia a caminho da famosa romaria de São João D’Arga, a festa em que há concertinas a tocar em despique pela noite dentro, que Mário Rocha se apaixonou por aquele lugar e comprou uma casa em ruínas. No início era só uma casa de férias. Mas logo lhe abriu as portas para fazer o primeiro Arte na Leira, uma exposição de artes plásticas em plena serra. O evento, anual, aparece nos cartazes oficiais de Caminha. E hoje em dia, Arga de Baixo já é morada do pintor o ano todo.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.