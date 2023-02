Uma aldeia do Neolítico Antigo espera por nós no Freixo do Meio

Duas cabanas, artefactos, uma horta, um “frigorífico” pré-histórico para armazenar bolotas – a herdade alentejana, onde foram encontrados vestígios com sete mil anos, oferece-nos uma viagem no tempo.

“Vamos fazer aqui um acto de magia, passar um portal e recuar sete mil anos no tempo”, anuncia Alfredo Cunhal Sendim. Na realidade, são dois ou três passos, mas a ideia é que, ultrapassado um portão feito de ramos de árvores entrelaçados, entremos num outro mundo. À nossa frente temos duas cabanas e um espaço circular, em redor de um fogo, de momento apagado. Há um prato de barro com cogumelos, outro com ervas selvagens. Há uma pedra de mó e alguns instrumentos feitos de pedras polidas e pedaços de madeira.