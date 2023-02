Mercado automóvel sobe 43% em Janeiro mas fica abaixo de 2019

Veículos elétricos e híbridos representaram cerca de 48% dos ligeiros de passageiros novos registados no mês passado.

O mercado automóvel em Portugal cresceu 43% em Janeiro com 17.455 veículos comercializados, devido à tendência de normalização das cadeias de abastecimento, mas cedeu 9,5% face a Janeiro de 2019, segundo dados da ACAP — Associação Automóvel de Portugal.

"Em termos globais, em Janeiro de 2023, o mercado automóvel registou um crescimento de 43% face ao mês homólogo do ano anterior, o que decorre essencialmente da tendência para a normalização das cadeias de abastecimento, nomeadamente, da produção de semicondutores, e da carteira de encomendas de clientes, que se encontrava por satisfazer", indicou, em comunicado, a associação.

Em Janeiro foram assim matriculados 17.455 veículos, 9,5% abaixo do número registado em 2019.

Por segmento, em Janeiro foram matriculados 14.639 automóveis ligeiros de passageiros novos, menos 7,3% do que em 2019, mas, em comparação com o mesmo mês de 2022, progrediu 48,4%.

"Em Janeiro de 2023, 47,8% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente eléctricos e híbridos. Em particular, verifica-se que 15,4% nos veículos ligeiros de passageiros eram eléctricos", detalhou a ACAP.

Por sua vez, o mercado de ligeiros de mercadorias cedeu 25,4%, em comparação com Janeiro de 2019, para 2186 unidades matriculadas, e aumentou 15,3% face ao mesmo mês de 2022.

Já no que se refere aos veículos pesados de passageiros e mercadorias, verificou-se um ganho de 9,4% face a Janeiro de 2019, com 630 veículos comercializados. Em comparação com Janeiro de 2022, este mercado totalizou mais 41,9%.