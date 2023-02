Actividade industrial na zona euro volta a melhorar em Janeiro

A actividade industrial nas economias da zona euro mantém-se em níveis baixos, mas voltou a registar uma melhoria no arranque deste ano, contribuindo para as expectativas dos empresários de que o ponto mais crítico já terá sido ultrapassado.

As conclusões, citadas pela Reuters, são do mais recente PMI (Purchasing Managers' Index) da S&P Global para a actividade industrial, um índice compósito que serve de referência para medir o pulso da evolução económica. Em Janeiro, mostram os dados mais recentes, este índice atingiu os 48,8 pontos, um aumento em relação aos 47,8 pontos registados em Dezembro e o valor mais elevado dos últimos cinco meses.

Apesar de se manter aquém dos 50 pontos – fasquia abaixo da qual este índice indica a existência de uma contracção económica – o PMI industrial de Janeiro permite antever uma melhoria do ambiente económico nos próximos meses. É essa, pelo menos, a expectativa dos empresários, que vêem sinais positivos no aumento das encomendas e no crescimento do número de empregos na indústria, dois indicadores que contribuíram para a melhoria do índice industrial.

Isso mesmo consideram, também, os economistas. "Apesar de a indústria da zona euro continuar a reportar uma queda da produção e um baixo nível de encomendas em Janeiro, o cenário está agora consideravelmente melhor do que em Outubro, quando se registaram mínimos na actividade industrial", refere Chris Williamson, economista-chefe da S&P Global, citado pela Reuters.

"Não só a queda da taxa de variação da produção industrial está mais moderada, já por três meses consecutivos, como o optimismo dos empresários quanto a este ano também aumentou nos últimos três meses", acrescenta.

Estes dados são divulgados depois de, esta semana, ter sido conhecida a evolução das economias europeias em 2022, que, contrariando as expectativas da generalidade dos analistas, escaparam à recessão. No seu conjunto, a economia da zona euro registou uma variação positiva do PIB no quarto trimestre de 2022, de 0,1%, enquanto, em termos homólogos, o crescimento foi de 1,9%.

A contribuir para o optimismo dos empresários estão, ainda, os dados relativos à actividade industrial na Alemanha, que também melhoraram, numa altura em que as expectativas quanto a uma possível recessão da principal economia europeia estão a aumentar.

Em Janeiro, mostram os dados da S&P Global, o índice industrial PMI para a Alemanha aumentou para os 47,3 pontos – apesar de também permanecer abaixo da fasquia dos 50 pontos, esta foi a terceira subida consecutiva registada no país e o resultado alcançado em Janeiro ficou acima das expectativas dos analistas.

Assim, também aqui, as perspectivas estão agora mais positivas. "Os produtores alemães estão cautelosamente optimistas quanto às perspectivas de crescimento durante este ano, com mais empresas a esperarem um aumento da produção do que uma queda, pela primeira vez desde que a Rússia invadiu a Ucrânia", refere Phil Smith, da S&P Global, citado pela Reuters.