Quarta na TV: maratona Robocop, Tarrafal e um Alerta Vegano

CINEMA

Robocop, o Polícia do Futuro

Fox Movies, 14h21

No futuro, a cidade de Detroit é governada pelo crime. Mas quando um polícia, Alex Murphy (Peter Weller), é assassinado por um gang de rua, o seu corpo é reconstituído com aço e ele passa a ser Robocop, o principal inimigo dos criminosos. Porém, contra todos os prognósticos, Robocop revela ter guardado memórias da sua vida humana e até sentimentos. E nem todos estão satisfeitos com o resultado… Realizado por Paul Verhoeven, este clássico de ficção científica dos anos 1980 deu origem a duas sequelas, assinadas por Irvin Kershner e Fred Dekker. Passa tudo na maratona desta tarde do Fox Movies, que culmina no remake de 2014, assinado por José Padilha.

O Senhor Babadook

Syfy, 17h42

Amelia (Essie Davis) é uma jovem viúva que nunca conseguiu superar a perda do marido, num trágico acidente de viação. Deprimida, esforça-se para criar Samuel (Noah Wiseman), o filho de seis anos. Desde muito pequeno que ele tem um pesadelo recorrente com um monstro que, segundo acredita, os quer matar a ambos. Quando, sem explicação aparente, encontram um novo livro de histórias em casa chamado O Senhor Babadook, a criança convence-se de que a personagem do livro é a criatura com quem tem sonhado. Com esta descoberta, os seus terrores ganham novas proporções e ele torna-se, a cada dia, mais imprevisível e violento. Uma história de terror de 2014 assinada pela estreante Jennifer Kent.

Black Panther: Wakanda Para Sempre

Disney+, streaming

Realizada por Ryan Coogler, esta é a continuação das aventuras iniciadas em 2018 com Black Panther, que, em Agosto de 2020, perderam o seu protagonista, Chadwick Boseman, o rei T’Challa. Esta sequela lida com a perda dele e com a ameaça de um povo subaquático que quer começar uma guerra. No elenco, reencontramos Angela Bassett, vencedora de um Globo de Ouro pelo papel neste filme, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke e Andy Serkis, bem como as caras novas de Tenoch Huerta e Dominique Thorne. Ainda nos cinemas, este filme Marvel de 2022 chega agora ao Disney+.

SÉRIES

The Great North

Disney+, streaming

Com as vozes de Nick Offerman, Jenny Slate, Will Forte, Dulcé Sloan ou Aparna Nancherla, esta série animada co-criada pelas irmãs Lizzie e Wendy Molyneux, que escreviam para Bob’s Burgers, está de volta para a terceira época. Centra-se num pai solteiro a viver numa pequena cidade do Alasca com a sua família.

DOCUMENTÁRIOS

Tarrafal

RTP2, 23h20

Este documentário de Pedro Neves feito em 2016 foca o Bairro S. João de Deus, no Porto, que foi parcialmente demolido há mais de 15 anos e ainda encontra ecos do bairro problemático que um dia existiu ali. Para traçar um retrato do bairro, o realizador conta as histórias dos ex-habitantes.

Enterrados

AMC Crime, 23h24

Mais uma série documental de crime verdadeiro. Desta feita, a ideia é pegar em casos em que os assassinos enterraram os restos mortais das pessoas que mataram em quintais, praias, bosques, onde quer que dê para escavar. A série analisa ao pormenor a investigação criminal que conseguiu desvendar tudo. Mostra-se a perspectiva da polícia, bem como o lado das testemunhas e daqueles que rodeavam as vítimas.

Alerta Vegano - A Explosão e os Seus Perigos

RTP1, 00h26

Este documentário de Berhard Hain com menos de uma hora lança um olhar sobre o veganismo. Como é que é possível sobreviver apenas com produtos de origem vegetal, se é que é? Será que alguém só comer essa dieta é automaticamente sinónimo de esse alguém ser saudável? As respostas a estas perguntas, bem como dicas para ter uma dieta vegana equilibrada, são os temas abordados por aqui.

A Riqueza de Gunther

Netflix, streaming

Gunther VI é um pastor alemão diferente de todos os outros: é o cão mais rico do mundo, para quem a vida é feita literalmente de luxo. Nesta série documental de quatro partes, investiga-se a história toda do cão, que é o centro de um império orquestrado por Maurizio Mian, que há mais de 30 anos ficou encarregado de cuidar do bisavô de Gunther VI.