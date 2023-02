Cleonice Berardinelli (1916-2023): a decana dos estudos portugueses despede-se de nós aos 106 anos

Morreu esta terça-feira no Hospital Samaritano de Botafogo, no Rio de Janeiro – cidade onde nascera há 106 anos – a professora universitária e ensaísta brasileira Cleonice Berardinelli, decana da Academia Brasileira de Letras, autora de importantes estudos e edições dedicados a Camões e Fernando Pessoa e uma das mais reconhecidas especialistas mundiais de literatura portuguesa.

Dona Cleo, como todos lhe chamavam nos meios académicos, aliava à sua inteligência, erudição e infatigável capacidade de trabalho um vivo sentido de humor e uma afabilidade que a tornaram querida de sucessivas gerações de alunos e investigadores. No domínio dos estudos de literatura portuguesa, talvez Eduardo Lourenço seja o nome que mais facilmente ocorre se lhe procurarmos um equivalente deste lado do Atlântico.

Filha de um oficial do Exército, nasceu no Rio de Janeiro em 1916, quando a Europa estava ainda mergulhada na Primeira Guerra Mundial. Começou por se licenciar no Instituto Nacional de Música – teve como professor de piano o maestro Oscar Lorenzo Fernandez –, e foi já em São Paulo, onde o pai fora colocado, que se virou para os estudos literários, licenciando-se em Letras Neolatinas na Universidade de São Paulo. Entre os seus professores contava-se o intelectual português Fidelino de Figueiredo, referência fundamental para Cleonice Berardinelli, que entretanto voltou ao Rio e se tornou, em 1944, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo-se mais tarde doutorado em Letras Clássicas e Vernáculas pela Faculdade Nacional de Filosofia, em 1959, com uma tese sobre Fernando Pessoa.

Ensinou em muitas universidades dentro e fora do Brasil, incluindo na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no final dos anos 80.

Portugal concedeu-lhe, já em 1966, a comenda da Ordem do infante D. Henrique, e meio século mais tarde, em 2016, atribuiu-lhe a Grã-Cruz da mesma ordem. Em 1987 recebera também a comenda da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, igualmente elevada, em 2006, a Grã-Cruz.

"De todos os lusitanistas, que tanto contribuem para manter viva a cultura portuguesa no mundo, os brasileiros merecem menção especial, dada a nossa história antiga e a nossa língua comum. E de entre os estudiosos brasileiros da literatura portuguesa, Cleonice Berardinelli tinha um lugar destacadíssimo", escreveu esta quarta-feira Marcelo Rebelo de Sousa no site da Presidência da República.

O velório de Cleonice Berardinelli terá lugar esta quinta-feira na Academia Brasileira de Letras, que acolherá também no dia 2 Março uma homenagem conjunta à ensaísta e à escritora Nélida Piñon, que morreu em Dezembro passado.