PSP apanha ladrão de perfumes na Madeira

Na bagagem de porão do suspeito, que ficou em liberdade, foram encontrados 37 frasquinhos no valor de cerca de quatro mil euros.

A PSP da Madeira anunciou a detenção de um homem que tinha consigo perfumes no valor de cerca de quatro mil euros. É acusado de os ter roubado de três lojas de dois centros comerciais do Funchal, o La Vie e o Madeira Shopping, e preparava-se para abandonar a região autónoma quando foi interceptado pelas autoridades, já no aeroporto. Revistada a sua bagagem de porão, foram encontrados nada menos que 37 frasquinhos de perfume de marcas variadas. Acabou por confessar o que tinha feito.

Com 31 anos, quatro dos quais passados na cadeia também por furto, o homem reside no distrito de Lisboa, tendo sido já solto. Ficou apenas sujeito a termo de identidade e residência, a aguardar o desenrolar do processo em que é arguido. Não actuou sozinho: agiu com um cúmplice que distraía os empregados de balcão. Enquanto um metia conversa com eles, o outro tirava os perfumes das prateleiras e livrava-se dos respectivos alarmes. Este segundo homem, que o primeiro diz ter conhecido na Madeira, continua a ser procurado pelas autoridades.

Quanto ao detido, estava a passar o fim-de-semana no Funchal com a namorada. O material roubado destinar-se-ia a revenda. O caso é inédito na capital madeirense, pela quantidade de perfumes roubados. Chanel e Dolce & Gabanna estão entre as marcas escolhidas pelos ladrões.

“Os diversos perfumes foram apreendidos e serão restituídos aos responsáveis dos estabelecimentos comerciais de onde foram furtados”, explica a PSP, num comunicado em que adianta que os roubos foram cometidos no passado domingo e a detenção efectuada na segunda-feira, através da esquadra de investigação criminal de Machico.