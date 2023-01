Adolescente desaparecida há oito meses resgatada pela Polícia Judiciária

A menor estava na casa do suspeito, em Évora, onde seria mantida “em completo isolamento”, segundo a Polícia Judiciária.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um empregado fabril de 48 anos, suspeito de ter raptado uma menor, na região de Leiria, em Maio de 2022. A jovem foi localizada na casa do suspeito, em Évora, e entregue à família.

O homem foi detido após um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Leiria, é suspeito de rapto e vai ser agora presente a tribunal.

Segundo o comunicado da PJ, a jovem, que tinha sido dada como desaparecia pela família no final de Maio do ano passado, estava na residência do suspeito, em Évora, onde, “a coberto de uma suposta relação amorosa”, foi mantida pelo empregado fabril “em completo isolamento social durante oito meses, aproveitando-se da sua persistente e recorrente dependência de jogo online, imaturidade e personalidade frágil”.

A investigação foi desenvolvida pela directoria do Centro da PJ, em colaboração com a Unidade Local de Investigação Criminal da PJ de Évora. A menor foi entregue à família.