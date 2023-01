IP8: Uma auto-estrada parada há dez anos que virou pasto de ovelhas

Debaixo de uma estrutura em betão inacabada que nasceu para ser viaduto, ainda se vêem bem os caminhos onde a IP8 devia ter atravessado Beja. Mas já resta pouco mais que charcos e pastos ocupados por ovelhas e cabras no troço de Figueira dos Cavaleiros desta estrada suspensa em 2012 pelo Governo de Passos Coelho.

Nas jornadas parlamentares do PCP, no distrito alentejano, o deputado João Dias e a líder da bancada do partido, Paula Santos, encontraram-se com vereadores e deputados municipais do distrito, frente ao que resta da obra. Compassado pelos badalos do gado, João Dias defendeu a necessidade de se concluir esta "via estruturante" que devia ligar "o trânsito a nível internacional" com as "principais cidades como Beja e Sines" e a "fronteira com Espanha".

Considerando que o investimento já feito representará "um desperdício" de "milhares de euros em expropriações e obras" caso não seja levado avante pelo Governo, o deputado eleito por Beja argumentou que a estrada ajudaria a "dinâmica económica" do distrito, nomeadamente, as "pequenas empresas", podendo até contribuir para combater o "despovoamento" e garantir a "coesão territorial".

Sobre as pretensões do Governo de concluir a obra até 2026, João Dias defendeu que "não faz falta uma auto-estrada" que "reabilite apenas o traçado de má qualidade" já existente, mas uma "via de acessibilidade com perfil de auto-estrada que não pague portagens".

No encontro com os deputados, José João Guerreiro, vereador do PCP na Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, juntou-se às queixas e referiu que esta obra traria "grandes benefícios ao desenvolvimento do Alentejo", sobretudo, por permitir a ligação ao aeroporto de Beja.

Já o deputado municipal Francisco Fagulha, que acusou o executivo de "falta de respeito pelos habitantes do Baixo Alentejo", considerou que a interrupção da IP8 "mostra ao que o Alentejo foi votado". "Como é que nós pretendemos o desenvolvimento de uma região quando temos quadros destes?", questionou.

Embora com esperanças depositadas no marco de 2026, os locais não esperaram uma década de braços cruzados para aproveitarem os terrenos. "Como foi feita uma vedação aqui há 10 anos, então põem aí o gado. Pelo menos têm a certeza que o gado está dentro dessas vedações e não têm problemas de acidentes", gracejou o vereador.

Também o PCP não quer "perder mais tempo" e vai insistir no Parlamento com um projecto de resolução que recomenda ao executivo que conclua a obra, anunciou Paula Santos.

Em Dezembro, o Governo de António Costa aprovou um investimento de 38 milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a construção da variante de Figueira dos Cavaleiros e a "melhoria das condições de circulação e segurança" entre Santa Margarida do Sado e Ferreira do Alentejo.