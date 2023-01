Viva, Andrea Riseborough!

Não descansámos enquanto não vimos To Leslie. O filme é bom, mas Riseborough é magnífica. Já quero que seja ela a ganhar o Óscar.

Mais interessantes do que muitos dos filmes nomeados para os Óscares são as campanhas que se arranjaram para os promover. A concorrência é desenfreada e são as produtoras dos filmes mais baratos que têm de puxar mais pela imaginação.