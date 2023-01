E não é que a eutanásia está a ser causa de sofrimento?

O Tribunal Constitucional (TC) pronunciou-se sobre a inconstitucionalidade da proposta de lei que pretendia regular a antecipação da morte a pedido, vulgo lei da morte medicamente assistida. A decisão não me surpreendeu, como não me teria surpreendido o contrário. Ainda assim, o acórdão traz à evidência a maturidade do processo legislativo e parece confirmar que esta proposta melhorou muito desde o seu início até agora.