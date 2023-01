Lula 23: e os seus múltiplos (e sobrepostos) ministérios

Lula da Silva, no seu terceiro mandato como Presidente do Brasil, na composição do seu governo, criou 37 ministérios. A opção pela criação de um número tão elevado de ministérios não foi por razões de eficiência de gestão, mas sim, reflexo das articulações e apoios políticos na campanha eleitoral do segundo turno. Foi uma ampla frente de apoio, envolvendo vários partidos, que agora exigem participar na composição do primeiro escalão do poder. Para o Governo Lula 23 funcionar com eficiência e ter sucesso, será necessária uma boa articulação política e, mais importante, uma boa governança.