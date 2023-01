Corrupção nas câmaras

Fez no sábado cinquenta anos que o ministro Rui Sanches fez publicar no Diário do Governo o decreto que pretendia acabar com a corrupção nas câmaras. Esse decreto dava um prazo curto para as câmaras se pronunciarem sobre a correcção face à lei e regulamentos dos projectos submetidos a licenciamento. Passou a haver uma data de deferimentos tácitos por as câmaras terem deixado passar o prazo. Acontece que, depois do 25 de Abril, advogados e empresários resolveram continuar a comprar os funcionários das câmaras que, assim, metiam os processos na gaveta até passar o prazo e deste modo os mariolas conseguiam fazer aprovar o que lhes apetecia. Corrupção continuada sob outra forma. Os "democratas", vendo isso, o que fizeram? Fizeram uma lei para correr com os corruptos das câmaras quando apanhados neste estratagema? Não. Aboliram o deferimento tácito. E tudo voltou ao antigamente. Fez sábado cinquenta anos... Todos se queixam tendo a solução mesmo debaixo dos olhos. Pior que cego é quem não quer ver! Ou?

José Pulido Valente, Porto

Mais carros de combate

A Alemanha, pressionada, sempre acabou por decidir enviar para a Ucrânia os carros de combate Leopard 2 e os Estados Unidos da América os Abrams. Toda a gente, seja qual for a posição que tome quanto à guerra, concorda numa coisa: isto vai levar a uma escalada dos meios bélicos e o problema é saber qual o resultado que daí advirá. <_o3a_p>

Uns acreditam que é possível a vitória de um dos lados, nomeadamente da Ucrânia, e quem diz da Ucrânia, diz do Ocidente, ou seja, da Europa com os Estados Unidos à frente, ou da NATO, cada vez mais envolvidos na guerra; outros têm muitas dúvidas nesse resultado, não se fiando na rendição de uma Rússia humilhada e que Putin e os do seu círculo não sejam impelidos, em acto de cegueira e desespero, a um acto louco que comprometa o futuro da humanidade. <_o3a_p>

Haverá retórica em certas ameaças, como há sempre em situações de guerra ou de simples confronto, mas em matéria de reacções humanas, nem tudo cabe nos limites da racionalidade, sobretudo em situações extremas de aperto, em que é preciso contar com a mais obscura imprevisibilidade do ser humano. <_o3a_p>

António Costa, Porto

A pergunta que falta

A enorme polémica que se gerou em torno dos custos associados ao famoso palco-altar a erguer no Parque Tejo - cuja adjudicação foi feita, à pressa, por ajuste directo! - serviu para colocar em evidência a lucidez e o bom senso do Presidente da República, num quadro em que, na verdade, ninguém (a não ser ele) fez boa figura. O projecto da Jornada Mundial de Juventude foi, até agora, tudo menos transparente, mas as várias indefinições que têm subsistido acerca de quem paga o quê têm alguma responsabilidade nessa situação.

De resto, e no que especificamente se refere ao palco-altar, há uma pergunta óbvia que, até agora, que eu saiba, ninguém fez. Diz-se que essa faraónica estrutura tem de ser sólida e bem alicerçada, pois se destina a suportar a presença de 2500 pessoas durante as cerimónias presididas pelo Papa. Quem são essas 2500 pessoas, para as quais o projecto, de resto, prevê lugares sentados, alguns metros acima do nível em que ficará o comum dos fiéis? São sacerdotes, bispos, cardeais? Ouviu-se, há dias, brevemente, referência a VIP; mas haverá lugar para very important people numa celebração religiosa presidida pelo Papa Francisco? Convinha que alguém esclarecesse este ponto. O altar percebe-se - o palco não.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

Ética republicana

Andamos agora indignados, uns mais do que outros, com os custos da vinda do Papa a Portugal. Sinceramente não sei se é muito, pouco ou razoável. E se a oposição não tivesse posto este assunto na agenda a maioria dos portugueses nem queria saber. Era só mais uma cruz plantada algures, das miríades que a Igreja Católica foi plantando neste país cristão ao longo dos séculos. Ao que não posso ficar indiferente é à origem dos fundos. Na minha inocência, sempre achei que isto era um negócio da Igreja, financiado com os seus fundos, ajudados quiçá pelo banco do Vaticano. Isto porque, sendo Portugal um estado laico, manda a ética republicana que se colabore na prossecução do evento porque defende a liberdade religiosa. Mas daí a pagar um cêntimo que seja vai uma grande distância. Por último, queria informar os leitores do PÚBLICO que tive uma epifania. Sonhei com o Papa, que escolheu para si o nome do paupérrimo e humilíssimo Francisco, vestido com a estamenha e as sandálias do santo, sentado numa pedra no alto da serra do Montemuro a falar aos jovens, que se estendiam a seus pés aos milhares, num impressionante silêncio e quietude. A pedra e a serra estão lá e o parque eólico construiu um razoável acesso ao local. Se quiserem eu mostro. E não se falava mais no assunto.

José Pombal, Vila Nova de Gaia