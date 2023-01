Caro Sá Fernandes: é possível ser competente e ser corrupto

Embora José Sá Fernandes ande estafadíssimo a coordenar as obras da Jornada Mundial da Juventude, ainda arranjou um tempinho para escrever no PÚBLICO um artigo intitulado “Em defesa de Joaquim Morão”. Para quem não tem ao pé de si a lista de todos os casos que envolveram membros do Governo no último mês, Joaquim Morão é aquele senhor que assinou um contrato duvidoso com a Câmara de Lisboa para ajudar a coordenar as grandes obras da cidade, apesar de viver a maior parte do tempo na Beira Baixa e de ter meia dúzia de empregos. A suspeita das autoridades é que possa ter existido, durante o tempo em que Fernando Medina foi presidente da câmara (e José Sá Fernandes vereador), um saco azul do PS na capital.